VIDEO | Nave turca arenata a Pane e Pomodoro: le immagini del mercantile dall'alto

Il mercantile turco 'Efe Murat' ripreso dall'alto. Le immagini sono state realizzate dall'elicottero del 3° Nucleo Aereo della GuardiaCostiera di Pescara, Nemo 11, nel corso di un sorvolo effettuato sabato mattina: "Nessun inquinamento rilevato nel tratto di mare interessato", è stato il risultato delle verifiche.

>>> PASSEGGIATA E SELFIE: LA NAVE DIVENTA UN'ATTRAZIONE <<<

Il pericolo carburante

Resta tuttavia alta l'attenzione per i possibili rischi di perdite del carburante contenuto nei serbatoi della nave che, dopo ave r lasciato il carico di grano in Abruzzo, stava facendo ritorno in Turchia. Al momento non ci sarebbero rischi imminenti di sversamento, ma sarà comunque necessario comprendere come intervenire.

Le operazioni di recupero: riunione operativa in corso

Questa mattina, presso la Capitaneria di Porto, è in corso una riunione operativa di tutte le forze impegnate nelle operazioni, per capire come procedere al recupero dell'imbarcazione. All'incontro è presente anche l'equipaggio della 'Efe Murat'. Il capitano del mercantile, infatti, nella serata di ieri ha chiesto l'abbandono nave, dopo che il cargo si è inclinato di circa 12 gradi, non è ancora chiaro se a causa dell'apertura di una falla.