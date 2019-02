VIDEO | Mercantile arenato a Pane e Pomodoro, l'equipaggio lascia la nave: le operazioni di soccorso

L'equipaggio della Efe Murat lascia il mercantile. In serata il comandante del cargo turco arenatosi questa mattina sui frangiflutti davanti alla spiaggia di Pane e Pomodoro ha chiesto l'abbandono nave. In queste ore, infatti, l'imbarcazione si è inclinata di 12 gradi. Al momento non è accertato che a provocare l'inclinazione sia stata una falla, ma comunque i 15 marinai a bordo sono stati fatti scendere.

Le operazioni di soccorso

Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, oltre agli uomini della Guardia costiera, sono impegnati vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e 118. I soccorritori, attraverso una corda tesa tra la spiaggia e la nave, hanno superato le onde raggiungendo l'imbarcazione e facendo scendere i marinai - ai quali sono state fatte indossare tute termiche - a piccoli gruppi di due-tre per volta, per poi condurli a riva. L'equipaggio, sul posto, per seguire le operazioni di soccorso, sono giunti anche il sindaco Decaro e il presidente della Regione Emiliano.

Il recupero della nave

Dopo un primo tentativo di trainare il mercantile fallito questa mattina, un nuovo tentativo è previsto domani mattina, intorno alle 7. Le condizioni del mare restano comunque proibitive, con vento forte e mare in burrasca.