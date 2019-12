La nebbia avvolge l'aeroporto di Bari Palese: pesanti disagi tra voli cancellati e dirottati

Grossi disagi, stamane, all'aeroporto di Bari a causa della nebbia che da stamane crea problemi in città anche allo scalo di Palese: due i voli cancellati, per Roma Fiumicino e Pisa, rispettivamente delle 8.30 e 8.35. Dieci, invece, i voli dirottati su altri aeroporti, in particolare due aerei diretti nel capoluogo pugliese e partiti rispettivamente da Dusseldorf e Francoforte, fatti atterrare a Pescara. Un terzo collegamento è stato invece fatto atterrare a Brindisi.

