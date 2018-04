La nebbia avvolge la costa: insolito spettacolo sul lungomare

Dagli stand del 'Villaggio Coldiretti' ai lampioni, fino alla ruota panoramica, la nebbia avvolge il lungomare. Un improvviso e inusuale spettacolo, quello che si offre questa mattina agli occhi di chi si trova sul litorale.

Il fenomeno, insolito ma non così infrequente, è noto come 'nebbia d'avvezione' o 'nebbia di mare': la foschia si genera quando l'aria umida e calda passa per avvezione sopra la superficie del mare, venendo così a sua volta raffreddata. Una condizione che può registrarsi anche in primavera, in presenza di repentini aumenti di temperatura.

Gallery