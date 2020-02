Negativi i 10 test su sospetti casi di coronavirus: i contagiati in Puglia rimangono 3

Sono negativi i 10 tamponi esaminati oggi dal Laboratorio di riferimento regionale per Sars-CoV-2 (coronavirus). A comunicarlo è il direttore del dipartimento sanità della Regione Puglia, Vito Montanaro.

I casi in Puglia, pertanto, rimangono sempre 3: il caso proveniente da Codogno, che sta già bene e che rimarrà in monitoraggio fino a quando i tamponi non si negativizzeranno e potrà essere dimesso, e i due contatti stretti, risultati positivi ma asintomatici, che rimangono ancora in quarantena. La Regione, inoltre, notizia ha ricevuto conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità che il primo caso sospetto accertato in Puglia è un caso confermato di SARS-CoV-2.

Non vere quindi, le voci di un quarto caso a Molfetta, relative a un cittadino di ritorno da Londra, così come le fake news che hanno anche visto l'uso di fotomontaggi con il logo di BariToday.