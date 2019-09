Strisce blu e parcheggi per disabili occupati dai commercianti, stretta tra Murat e Libertà: fioccano le multe

Sette multe da 173 euro ciascuna sono state elevate nei confronti di attività commerciali e supermercati dei quartieri Murat e Libertà per l'occupazione abusiva degli spazi esterni adibiti a parcheggi con strisce blu e posteggi per disabili ma anche a danno del decoro urbano. Le sanzioni sono state comminate a seguito dei controlli effettuati dalla Polizia Locale, coordinata dal generale Michele Palumbo: redatta anche una black list degli abusivi che saranno sanzionati ancor più pesantemente in caso di nuove infrazioni.