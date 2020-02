Corso Vittorio Emanuele blindato per la visita del Papa: negozi chiusi e area inaccessibile per le operazioni di bonifica

Negozi chiusi in corso Vittorio Emanuele domenica 23 febbraio per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell'area in cui Papa Francesco celebrerà messa a Bari. La disposizione è arrivata dopo la rinunione in Comune di questa mattina del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, relativamente all'evento conclusivo di 'Mediterraneo, frontiera di Pace', a cui prenderà parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Per il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica della strada del Murattiano, quindi, le Forze dell'ordine metteranno in sicurezza l'area a partire dalla mezzanotte di sabato 22 febbraio. Fino al termine della bonifica, quindi, l'area non sarà transitabile: "Per questo il Comune nei prossimi giorni predisporrà un'ordinanza per la chiusura di tutte le attività commerciali a partire dalle 00:00 di domenica 23 febbraio - spiegano da Palazzo di città in una nota - Il provvedimento sarà valido limitatamente allo svolgimento delle operazioni di bonifica". Al termine delle operazioni le attività saranno riaperte regolarmente.