Nel Barese 29 nuovi casi di coronavirus in un giorno, l'epidemiologo Lopalco: "Residui di vecchi focolai sotto controllo"

Quarantanove nuovi casi di coronavirus in Puglia in un giorno, ben 29 dei quali nel Barese: è quanto emerge dal bollettino della Regione per il 7 maggio, con 1852 test effettuatu e una percentuale di positività di poco superiore al 2,5%, più alta rispetto alla media dei giorni scorsi.

Sul numero barese è intervenuto il professor Pierluigi Lopalco, a capo della task force epidemiologica della Regione: "L'aumento relativo del numero di casi oggi registrati in Puglia - spiega - fa riferimento a code di focolai già sotto osservazione principalmente in provincia di Bari: si tratta quindi di persone già in isolamento fiduciario, monitorate, asintomatiche o con sintomi lievi. Non risulta, nonostante l'aumentata attività di sorveglianza, alcun nuovo focolaio importante sul territorio regionale. La curva dei casi si è comunque stabilizzata intorno ad una media giornaliera di circa 20 nell'ultima settimana ed è da più di un mese in continua diminuzione. Si raccomanda tuttavia di mantenere elevato il livello di attenzione nel rispetto delle regole e nei comportamenti” conclude Lopalco.

Complessivamente, nelle altre province, pochi casi: 0 nella Bat, 3 nel Brindisino, 10 nel Foggiano, 2 nel leccese e 2 nel Tarantino. Per altri tre è in corso di attribuzione la provincia. Registrati 3 decessi: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto.

Schizza il numero di guariti, bel 149 in più rispetto a ieri per un titale di 1004 pazienti dall'inizio dell'epidemia. Ad oggi 2800 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.245, tra cui 1362 nella provincia di Bari.