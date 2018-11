Bimbo di 40 giorni gravemente malato e abbandonato al 'Giovanni XXIII': scatta gara di solidarietà

Un bambino di 40 giorni, gravemente malato, è stato abbandonato dai genitori all'ospedale 'Giovanni XXIII' di Bari. Il piccolo è affetto da una grave patologia metabolica: per lui è scattata immediatamente la gara di solidarietà nel nosocomio cittadino e anche attraverso i social network e numerosi gruppi su Facebook e Whatsapp per provvedere alle prime necessità del piccolo. I genitori, una coppia molto giovane, non sarebbero in grado di sostenere le esigenze del bambino affetto da una malattia che restringerebbe di molto le aspettative di vita. Il piccolo è ora assistito con cura e professionalità dal personale del Pediatrico barese.