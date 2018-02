Nevicata su Bari, disagi all'aeroporto di Palese: voli cancellati, arrivi dirottati a Brindisi

La nevicata abbattutasi in mattinata sulla città di Bari, sta provocando numerosi disagi anche all'aeroporto di Palese, dove il ghiaccio si è posato sulla pista e la tormenta limita fortemente la visibilità. Cancellati due voli Alitalia per Roma Fiumicino e Milano Linate la cui partenza era prevista, rispettivamente, per le 12 e le 12.35. Dirottati verso Brindisi, invece, altri due collegamenti Alitalia sempre da Roma e Milano e il volo Air Dolomiti da Monaco di Baviera.