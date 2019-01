Prima neve sulla Murgia e in provincia: imbiancate Altamura e Santeramo. Freddo a Bari

Primi fiocchi di neve sulla Murgia e freddo su tutto il resto della provincia di Bari, capoluogo compreso: è lo scenario che si è presentato questa mattina in diversi centri del Barese, da Altamura a Terlizzi, fino ad Acquaviva e ai centri del SudBarese dove non è mancata qualche spruzzata bianca. A Santeramo in Colle il Comune sta coordinando uomini e mezzi per eseguire le operazioni di salatura delle strade, per evitare quanto accaduto 2 anni fa con la grande nevicata che mise in estrema difficoltà tutta la zona. Qualche disagio, in ogni caso, è registrato sulle strade che collegano i vari centridella provincia

La situazione a Bari

A Bari il Comune ha attivato il consueto piano neve in vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche e delle probabili precipitazioni nevose che nelle prossime ore potrebbero interessare anche il territorio cittadino. I baresi si sono svegliati in una mattinata fredda e dal cielo abbastanza bianco, ma senza precipitazioni nevose. In queste ore sono state già consegnate presso i depositi dell’Amiu circa 30 tonnellate di sale da impiegare per le operazioni di salatura che interesseranno strade, ponti, viadotti e gli ingressi agli edifici sensibili. Allertati anche gli operai per il montaggio delle catene sui bus Amtab