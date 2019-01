Ondata di gelo in arrivo, rischio neve anche nel Barese

La neve a Bari? I fiocchi bianchi potrebbero tornare a fare la loro comparsa in città in questi primi giorni del nuovo anno. Ciò su cui le previsioni sembrano non lasciare dubbi, è l'ondata di gelo che, a partire già dal 2 gennaio, interesserà anche la nostra provincia.

L'ultimo bollettino meteo elaborato da Società Autostrade e diffuso in mattinata dalla Prefettura, segnala la possibile presenza di "neve senza accumulo" anche nel territorio barese, a partire dalla mezzanotte di venerdì 4 gennaio, e poi "neve leggera" (ovvero con accumuli tra 1-5 cm in 6 ore) nel corso della stessa giornata.

Intanto, alla luce delle ultime previsioni meteo per i prossimi giorni, il sindaco di Bari ha firmato ieri l'ordinanza 'antifreddo' che prevede il potenziamento dei posti letto disponibili nelle strutture di accoglienza per senzatetto.

