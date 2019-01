Neve in provincia, fiocchi bianchi anche a Bari. Pericolo ghiaccio sulle strade: stop ai tir, fermi bus Fal sulla Murgia

Vento gelido su Bari, nevicate (anche abbondanti) in provincia. E' trascorsa così la notte, mentre in mattinata i fiocchi hanno imbiancato anche alcuni quartieri più periferici della città.

Le previsioni per le prossime ore

Secondo l'ultimo bollettino meteo diffuso ieri dalla Protezione civile, nel corso della giornata odierna potrebbero verificarsi ancora nevicate, anche a quote basse e a livello costiero. Al momento, tuttavia, disagi particolari non sono segnalati a Bari, mentre le zone più colpite risultano essere quelle della Murgia.

La situazione della viabilità

In via preventiva, comunque, il Comune di Bari ha avviato ieri lo spargimento di sale sui punti più critici come ponte e sottopassi, anche se al momento non si segnalano problemi. Ma mezzi spargisale e spalaneve sono in azione in tutta la provincia, nei centri più colpiti come Altamura, Santeramo, Gravina, ma anche Cassano, Bitonto, Acquaviva. La situazione più critica per la circolazione stradale si registra tra Santeramo e Altamura, dove sono in azione anche i vigili del fuoco con autogru e mezzi apripista. Per quanto riguarda la statale 100, neve e ghiaccio sono segnalati nel tratto tra Gioia del Colle e Mottola, dove ha ripreso a nevicare in queste ore. Si registra anche la presenza di alcuni mezzi pesanti di traverso sulla carreggiata. La strada resta comunque percorribile alle auto munite di catene o pneumatici da neve, con tutti gli opportuni richiami alla prudenza e al limitare gli spostamenti solo ai casi di effettiva necessità.

Stop ai mezzi pesanti, bus Fal fermi sulla Murgia

Proprio in vista delle possibili criticità sulle arterie stradali, la Prefettura ha disposto da ieri sera il divieto di circolazione per i mezzi pesanti di massa superiore alle 7,5 tonnellate su tutte le strade statali e provinciali dell'area metropolitana di Bari, sebbene con alcune eccezioni per i mezzi che trasportano merci deperibili e adibiti a servizi pubblici essenziali "con dotazioni antineve idonee".

Ferrovie Appulo Lucane, oltre ad una riduzione del servizio ferroviario, ha annunciato comunque lo stop alla circolazione dei bus in alcune zone. In particolare, come si legge sulla pagina Fb di Fal, "per il peggioramento delle condizioni meteo, le corse bus in partenza dai centri di Matera, Gravina, Altamura e Toritto sono soppresse. Sono al momento soppresse anche le corse bus sostitutive tra Matera Sud - Matera Centrale e Matera Villa Longo. Sono garantiti i collegamenti bus tra Bari e Modugno. Potranno essere utilizzati gli abbonamenti automobilistici anche sui treni".

Sospeso il servizio bus Ferrotramviaria e Fse