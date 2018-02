Ondata di gelo e neve sulla Puglia, fiocchi bianchi anche a Bari e in provincia

Imbiancati i centri nord barese, qualche fiocco anche in città. Fino a domani lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sulle strade extraurbane

Un lieve strato bianco nel nord barese e sulla Murgia, fiocchi anche a Bari città e nell'entroterra. Dopo il brusco calo delle temperature, che ha cominciato a farsi sentire da ieri, la neve arriva anche nel Barese.

Per il momento, in città, solo una tempesta di fiocchi che però si sono sciolti all'impatto con il suolo (nel video, inviato da Domenico De Zio, il quartuere Poggiofranco) ma nelle prossime le precipitazioni potrebbero farsi più consistenti, in particolare in provincia. In mattinata, nevicate sono state segnalate a Corato, Putignano, Castellana, nei centri murgiani ma anche alle porte di Bari, sebbene senza accumuli.

Lo stop ai mezzi pesanti sulle strade extraurbane

Intanto, resterà in vigore fino a domani lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sulle strade extrurbane, deciso dalla Prefettura per tutta l'area metropolitana di Bari. Sono esclusi dal divieto i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti, per il trasporto del gpl destinato ai rifornimenti, delle schede elettorali, delle derrate alimentari e dei mangini destinati agli allevamenti di bestiame.

Il piano per l'emergenza freddo a Bari

Nelle scorse ore, in vista delle temperature rigide attese, il Comune di Bari ha rafforzato il piano per l'assistenza ai senzatetto, potenziando posti letto e presidi per la distribuzione di pasti e coperte.