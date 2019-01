Emergenza neve, Comune in allerta: "Pronto sale per le strade, catene e pneumatici termici per i bus"

L'ordinanza per fronteggiare l'emergenza freddo e ampliare i posti letto nelle strutture di accoglienza per i senzatetto è stata emanata già lo scorso 31 dicembre. In queste ore, invece, il Comune di Bari sta predisponendo il consueto piano neve in vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche e delle probabili precipitazioni nevose che nelle prossime ore potrebbero interessare anche il territorio cittadino.

Sale per le strade e mezzi Amiu pronti

In queste ore sono state già consegnate presso i depositi dell’Amiu circa 30 tonnellate di sale da impiegare per le operazioni di salatura che interesseranno strade, ponti, viadotti e gli ingressi agli edifici sensibili. Per lo spargimento del sale sono stati già predisposti due trattori con tramogge di Amiu e sono state allertate 3 imprese che, in caso di necessità, supporteranno le attività dell’Amiu con 2 squadre e 2 mezzi ciascuna. In queste ore, inoltre, il dirigente del settore viabilità scriverà all’Anas per coordinare gli interventi sugli svincoli di ingresso e di uscita dalla SS16. Nella mattinata di domani sarà diramato il “Piano strade” che individua tutte le arterie stradali oggetto di salatura nelle ore successive.

Catene e pneumatici termici per i bus

Per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano, sono stati già allertati gli operai per l’eventuale montaggio di catene a bordo degli autobus (disponibilità per circa 40 mezzi) e verificate le condizioni degli autobus che già montano pneumatici termici (disponibilità circa 40).

L’amministrazione comunale è inoltre in contatto con la direzione della ASL Bari per verificare lo stato di preparazione di tutte le operazioni di salatura presso gli ingressi delle strutture ospedaliere di competenza.

La Prefettura ha infine diramato un’ordinanza, valida dalla mezzanotte di oggi, che prevede il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate sull’intero sistema viario della città metropolitana fino a cessata esigenza.