Neve e rischio ghiaccio in provincia: sospeso il servizio bus Ferrotramviaria, riattivati i collegamenti Fse nel Barese

Continua a nevicare in queste ore nella provincia, in particolare in alcune zone come la Murgia. La situazione delle strade, con il rischio ghiaccio, ha indotto alcune aziende di trasporto a sospendere i collegamenti in bus.

Stop ai bus Fal in alcuni centri

In particolare, Ferrovie Appulo Lucane, oltre ad una riduzione del servizio ferroviario, ha annunciato lo stop alla circolazione dei bus in alcune zone. In particolare, come si legge sulla pagina Fb di Fal, "per il peggioramento delle condizioni meteo, le corse bus in partenza dai centri di Matera, Gravina, Altamura e Toritto sono soppresse. Sono al momento soppresse anche le corse bus sostitutive tra Matera Sud - Matera Centrale e Matera Villa Longo. Sono garantiti i collegamenti bus tra Bari e Modugno. Potranno essere utilizzati gli abbonamenti automobilistici anche sui treni".

Ferrotramviaria e Fse, sospesi tutti i collegamenti bus

Anche Ferrotramviaria ha annunciato che "a causa delle avverse condizioni meteo e dell’impraticabilità delle strade causa le copiose nevicate delle ultime ore il servizio dei bus di linea Ferrotramviaria è sospeso per tutta la giornata".

Fse, riattivate le corse nel Barese

Ferrovie del Sud Est invece ha prima sospeso, poi riattivato i collegamenti bus nel Barese, anche se con alcune limitazioni, come comunicato su Fb dalla società: "A partire dalle ore 12:00, si dispone: - la ripresa del servizio limitatamente alle linee dell'area Barese, salvo impedimenti locali che al momento risultano limitati a Noci; - la ripresa del servizio Bari-Taranto con la seguente prescrizione: stante la circolabilità della SS100, si dispone il servizio normale fino a Gioia del Colle e proseguimento da Gioia a Taranto via autostrada (non potrà essere effettuata la fermata su Mottola). Le eventuali corse Bari-Taranto che non effettuano fermata a Gioia, prenderanno l'autostrada direttamente da Bari. Permane il fermo di tutte le corse sostitutive ferroviarie fino nuova disposizione. Permane il fermo del servizio per disposizione delle prefetture per le aree di Taranto, Brindisi e Lecce fino a nuovo avviso".

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti della Prefettura

Dalla serata di ieri, la Prefettura ha vietato la circolazione dei mezzi pesanti di massa superiore alle 7,5 tonnellate sulle strade provinciali e statali, pur precisando che il provvedimento "non limita la circolazione su tutta la rete stradale della città metropolitana di Bari per gli automezzi pesanti adibiti a servizi pubblici essenziali, incluso il trasporto passeggeri su gomma, con dotazioni antineve idonee (pneumatici da neve, catene, ecc.), salvo eventuali valutazioni locali demandate alle società esercenti i relativi servizi in raccordo con gli enti proprietari/gestori delle strade e con le forze dell'ordine".