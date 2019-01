Neve nel Barese, in azione mezzi spargisale. Annullati collegamenti bus Fal per la Murgia

Primi disagi per la neve caduta nella notte nelle zone interne del Barese e in particolare sulla Murgia. I mezzi spargisale e spalaneve sono entrati in azione rispettivamente ieri sera e questa notte, per limitare il più possibile la formazione di ghiaccio sulle strade provinciali e statali. problemi si registrano in particolare nella zona da Palo del Colle ad Altamura, ma anche lungo i collegamenti verso Gravina, Cassano Murge, Santeramo e Poggiorsini.

Sospesa circolazione bus Fal tra Altamura e Toritto

Le Ferrovie Appulo Lucane hanno comunicato che è stata sospesa temporaneamente la circolazione dei bus tra Altamura e Toritto. Soppresse anche le corse automobilistiche con capolinea di partenza e arrivo in Toritto. In mattinata la circolazione dei bus è attiva solo tra Grumo Appula e Bari: "Nel centro di Gravina - informa Fal su Facebook - i bus stanno provvedendo a raccogliere i viaggiatori per accompagnarli in stazione. Per impossibilità di circolare all'interno della città di Matera, sono al momento soppresse le corse bus sostitutive tra Matera Sud - Matera Centrale e Matera Villa Longo; sono altrettanto soppressi i collegamenti bus tra Matera e Montescaglioso, tra Matera e Ferrandina e tra Matera e Bari. Gli utenti in partenza da Matera, Altamura, Gravina, Toritto e Irsina verso Bari - specificano - possono utilizzare biglietto bus sui treni".