Neve e traffico in tilt al Libertà, auto imbottigliate nella zona del Redentore

La neve che da questa mattina si è posata sulla città sta provocando non pochi disagi anche al traffico. Una segnalazione arriva dal quartiere Libertà, dove sin dalla mattinata si registrano lunghe code di auto e imbottigliamenti proprio sulla strada che porta lo stesso nome del rione.

"Succede ogni volta che c'è un disagio o emergenza, le auto restano imbottigliate. Sono anni che denunciamo questa situazione", dicono dal comitato 'Cittadini attivi del Libertà'. A complicare la viabilità nella zona sarebbe la presenza dell'area pedonale davanti al Redentore, la cui presenza renderebbe più difficile 'smaltire' le auto in caso di traffico particolarmente intenso, con ripercussioni sull'area di via Crisanzio, via Nicolai, fino a via Brigata Bari.

