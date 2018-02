Fiocchi di neve cadono su Bari: 'tormenta' imbianca i quartieri della città

La neve è arrivata anche a Bari: sul capoluogo si è abbattuta una piccola tormenta che ha imbiancato i quartieri cittadini, da Japigia al Libertà, con maggiore insistenza anche nelle zone periferiche. Le strade sono state ricoperte da una coltre di fiocchi, creando uno spettacolo decisamente suggestivo, ma non senza disagi alla circolazione.

Disagi per la viabilità e in aeroporto

I fiocchi che abbondanti si sono depositati sulle strade hanno mandato in tilt il traffico in diversi punti della città. In tarda mattinata, per il pericolo ghiaccio, il Comune ha disposto la chiusura al traffico di quattro ponti cittadini, poi riaperti, ad eccezione del ponte di corso Cavour. Disagi si sono registrati anche in aeroporto a Palese, con voli dirottati e cancellati.

Neve al San Nicola: rinviata Bari-Spezia

A causa della presenza di neve e ghiaccio sugli spalti e sulle stesse strade che conducono al San Nicola, la Prefettura ha disposto il rinvio della gara Bari-Spezia, in programma questa sera al San Nicola.