Ultime ore di grande freddo: nuova allerta meteo. Ghiaccio sulle strade: in azione spargisale

Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile e diffusa dagli uffici regionali, per le prossime 6-12 ore, a partire dalla serata del 28 febbraio, per la possibile presenza di nuove precipitazioni nevose sulla Puglia centrale Adriatica. La conseguenza, anche a causa dei valori attorno o al di sotto dello zero termico, saranno le gelate nelle ore notturne, accompagnate da forti venti. Prevista la possibilità di un'ulteriore trattamento sulle strade extraurbane e urbane con l'utilizzo di sale per evitare che diventino impraticabili a causa del ghiaccio. Da domani la situazione dovrebbe gradualmente migliorare, con un rialzo delle temperature e l'arrivo di venti di maestrale.