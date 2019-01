Emergenza neve nel Barese: ancora sospese alcune corse bus, ghiaccio sulla statale 100

La nuova allerta 'gialla' per neve emessa dalla Protezione civile ieri durerà ancora fino a questa sera. Mentre il capoluogo è stato risparmiato dalle nevicate di queste ore, se non per qualche fiocco che si è posato in periferia, alcuni disagi si registrano ancora questa mattina in alcune zone della provincia maggiormente colpite dal maltempo, come la Murgia.

La situazione sulle strade

Dalla sala operativa della polizia stradale, segnalano ancora qualche criticità per la presenza di neve e ghiaccio sulle strade provinciali e statali nelle zone interessate dalle nevicate delle scorse ore, "transitabili" ma solo con catene o pneumatici da neve. La raccomandazione, comunque, resta sempre quella a limitare gli spostamenti limitandoli solo ai casi di effettiva necessità. Ghiaccio viene segnalato anche sulla statale 100, a partire dall'altezza di Capurso fino al confine con la provincia tarantina. Sulla strada comunque - riferiscono dalla polizia stradale - non si registrano particolari disagi o incidenti e risulta percorribile ai mezzi, ovviamente laddove opportunamente dotati di equipaggiamento antineve (catene o pneumatici).

Casamassima: stop alla circolazione sui ponti, chiuso il parco commerciale Auchan

A Casamassima il sindaco Giuseppe Nitti ha emesso un'ordinanza di divieto alla circolazione sui ponti fino alle ore 13, disponendo anche la chiusura del parco commerciale Auchan. "Stanotte i ponti di collegamento al centro commerciale erano assolutamente impraticabili - scrive Nitti sulla propria pagina Fb - Sono stato personalmente impegnato con la Protezione Civile fino a tarda notte per sgomberare i ponti da auto e camion in difficoltà. Perlopiù erano dipendenti e clienti del centro commerciale. Ho deciso, pertanto, di redigere e diramare un'ordinanza finalizzata ad inibire la circolazione sui ponti fino alle ore 13.00 odierne (onde verificarne costantemente lo stato) e la chiusura del centro commerciale per tutto il giorno. La sicurezza dei cittadini deve essere al primo posto in assoluto! È chiaro che appena la situazione tornerà alla normalità procederò alla revoca dell'ordinanza". Sulla pagina Fb del 'Parco commerciale Casamassima', dopo aver inizialmente annunciato la riapertura alle ore 13, un secondo messaggio spiega: "Informiamo la gentile clientela e tutti i dipendenti del parco che al momento non possiamo confermare la riapertura del centro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti".



Ancora sospesi alcuni collegamenti bus Fal

Intanto, per alcune zone, restano in parte sospesi i collegamenti bus. Come comunicato da Ferrovie Appulo Lucane questa mattina, "per presenza di ghiaccio sul manto stradale, le corse bus in partenza dai centri di Matera, Gravina, Altamura e Toritto sono soppresse. Si stanno effettuando le corse automobilistiche tra Bari e Modugno, che hanno capolinea di arrivo / partenza Modugno. Sono al momento soppresse anche le corse bus sostitutive tra Matera Sud - Matera Centrale e Matera Villa Longo. Il servizio ferroviario si sta effettuando secondo il programma straordinario ridotto in vigore da ieri 4 gennaio. Potranno essere utilizzati gli abbonamenti automobilistici anche sui treni".

Ferrotramviaria: sospeso il servizio bus Ruvo-Corato-Andria

Cancellati anche alcuni collegamenti bus di Ferrotramviaria. Secondo quanto comunicato questa mattina sulla pagina Fb dell'azienda, "a causa del ghiaccio che si è formato durante la notte sulla rete stradale, il servizio sostitutivo di autobus tra Ruvo-Andria-Corato resta soppresso fino a nuovo avviso. Sono invece garantiti solo i servizi di autobus tra Bari e Bitonto e la linea Bitonto-Bari Sud. Resta invece regolare la circolazione ferroviaria tra Bari e Ruvo e tra Barletta ed Andria".

Ferrovie Sud Est

Queste le comunicazioni relative ai collegamenti bus nella zona metropolitana di Bari per Fse: l’intero servizio sospeso tranne i seguenti servizi che saranno effettuati: Linea Bari – Adelfia; Linea Bari – Triggiano – Capurso – Cellamare - Noicattaro - Rutigliano – Conversano; Linea Bari – Fasano; Collegamento Stazione Adelfia - Stazione Noicattaro via Cellamare. Servizi tra Bari-Taranto: ripresa servizio diretto Bari-Taranto (unica fermata Gioia del Colle Ospedale). Corse sostitutive ferroviarie (Putignano - Martina Franca – Taranto): l’intero servizio è sospeso.

*Ultimo aggiornamento ore 10.30