Freddo in città, termosifoni già accesi nelle scuole: "Pronti per la ripresa delle lezionI"

Termosifoni accesi tre ore al giorno già durante le feste e per altre tre domenica, in vista del rientro a scuola degli studenti baresi, lunedì 7 gennaio, dopo le vacanze di Natale e fine anno: il Comune monitora la situazione negli istituti baresi, nelle giornate del grande freddo con temperature vicine allo zero anche nel capoluogo.

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e l’assessora alle Politiche educative Paola Romano, accompagnati dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, si sono recati presso le scuola Lanave, al San Paolo, ed EL7, a Poggiofranco, per verificare il corretto funzionamento dei caloriferi. Nessun disservizio è stato, al momento, registrato nelle scuole cittadine dove, durante il periodo di stop delle lezioni, hanno continuato a lavorare il personale amministrativo e scolastico: “Spero che al loro ritorno al scuola, lunedì, tutti i nostri alunni possano ritrovare le loro aule calde - spiega Paola Romano -. Per questo da oggi abbiamo acceso gli impianti in tutti i plessi scolastici, mentre in quelli sede di segreteria non sono stati mai spenti per garantire a chi ha continuato a lavorare anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, un ambiente più accogliente”.