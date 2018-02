Il Comando della Polizia Locale sarà intitolato al generale Nicola Marzulli: il sì unanime della Giunta

Su proposta del sindaco di Bari, la Giunta comunale ha approvato oggi l’intitolazione della sede del Comando di Polizia locale, in via Aquilino a Japigia, al generale di brigata Nicola Marzulli, scomparso improvvisamente lo scorso 14 febbraio. La proposta, discussa in aula Dalfino due giorni dopo, aveva incontrato l'apprezzamento di tutti i consiglieri comunali. Di qui la scelta di intitolare il Comando al generale, in ricordo del suo impegno e amore per la città e la divisa. Il giorno successivo ai funerali, i familiari di Nicola Marzulli avevano inviato una lettera aperta alle testate locali in cui specificavano che si erano resi conto "di quanto Bari e i baresi volessero bene a Nicola, ricambiando quel sentimento che lui, con grande rispetto e dignità, manifestava alla sua comunità con il suo lavoro quotidiano. La sua prima casa era il Comando, la sua seconda famiglia il Corpo”.

