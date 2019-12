Bari accoglie Pepe, il nuovo vicario del questore che ha contrastato 'Cosa Nostra' (ha trascorso cinque anni nella DIA)

In polizia dal 1991, il primo dirigente arriva nel capoluogo pugliese per ricoprire l'incarico già rivestito nella provincia molisana. Nel suo curriculum, cinque anni trascorsi alla Dia, impegnato in attività di contrasto a Cosa Nostra