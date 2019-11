Nominato il nuovo vicario del Questore: a Bari arriva il primo dirigente Nicolino Pepe

E' il primo dirigente della polizia di Stato Nicolino Pepe il nuovo vicario del Questore di Bari. Pepe, che si insedierà ufficialmente a Bari il prossimo 2 dicembre, proviene dalla Questura di Campobasso, dove ha ricoperto lo stesso incarico per circa un anno e mezzo.

Pepe ha indossato l’uniforme nel 1991 per la prima volta; assegnato alla Questura di Savona, ha diretto la Squadra Volanti, ha poi ricoperto diversi incarichi da Dirigente di importanti Commissariati di P.S. tra cui Cassino, Aversa, Castel Volturno, Formia, Sessa Aurunca; a Latina è stato Capo di Gabinetto fino alla promozione a Primo Dirigente e all’assegnazione alla Dia di Roma con l’incarico di Capo della Prima Divisione del Primo Reparto, per l’analisi del fenomeno di “Cosa Nostra” e poi al Secondo Reparto, Investigazioni Giudiziarie, attività di contrasto a “Cosa Nostra” per poi ricevere nel l’incarico di Vicario del Questore di Campobasso.