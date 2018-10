Impianto di sollevamento idrico senza energia per il maltempo: rubinetti a rischio a Locorotondo

Le forti piogge che ieri hanno investito la provincia barese rischiano di lasciare senza acqua i residenti di Locorotondo. A comunicarlo è Acquedotto pugliese, che da questa notte sta lavorando al ripristino della cabina Enel che alimenta l’impianto di sollevamento idrico a servizio dell’abitato del comune barese. Malfunzionante, appunto, a causa del maltempo.



"Di conseguenza, possibili riduzioni di pressione potrebbero essere avvertite nell’abitato nella giornata odierna - spiega Aqp in una nota - La normale erogazione idrica dovrebbe riprendere entro il pomeriggio di oggi". In particolare i disagi maggiori saranno avvertiti nei condomini e sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo, soprattutto ai piani superiori dove serve più pressione per far arrivare l'acqua.



Da qui le raccomandazioni per evitare di farsi trovare impreparati per i rubinetti chiusi: "Razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nella giornata odierna. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi" avverte l'azienda che gestisce l'approvvigionamento idrico pugliese.