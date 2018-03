Lavori per la ferrovia Bari-Taranto, niente acqua a Bari per 9 ore: le strade interessate

Niente acqua per nove ore in diverse zone della città di Bari. Lo stop all'approvvigionamento idrico è stato disposto da Acquedotto Pugliese nella serata del 19 marzo, a causa dei lavori per la variazione del percorso della dorsale idrica presente nei pressi della strada Messenape, a causa del raddoppio della Ferrovia Bari-Taranto. Rubinetti chiusi, quindi, dalle 22 alle 7 del mattino del giorno successivo, come già avvenuto il 12 marzo scorso in altre zone.

Le aree coinvolte

In particolare sono due le aree coinvolte dagli interventi. La prima comprende le zone di via Massimi Losacco, strada Santa Caterina, zona PIP, via Generale Bellomo, viale Domenico Cotugno, via Bitritto, via Mazzitelli, via Torrebella, strada delle Canestrelle, con le rispettive parallele e traverse. Gli interventi si intensificheranno anche nelle aree di viale della Costituente, viale della Resistenza, via Fanelli, via Amendola, via Lenoci, via Alberotanza, via Gabrieli, via Fortunato, via Vassallo, viale Einaudi, via Pezze del Sole, strada Scanzano, via Giusso, via Tupputi, via La Grava, via Torre di Mizzo, via Caduti del Lavoro, via Don L. Sturzo, viale Omodeo, viale Giovanni XXIII, anche qui con le rispettive parallele e traverse.

Da Aqp fanno sapere che potrebbero anche verificarsi abbassamenti di pressione nei quartieri Picone, Poggiofranco e Carrassi. "Considerata la complessità dell'intervento - ricordano - il ripristino dell'erogazione potrebbe subire delle variazioni rispetto al previsto. Va precisato che il flusso dell'erogazione potrebbe regolarizzarsi in tempi differenti, a seconda dell'altitudine delle zone interessate". I maggiori disagi sono previsti negli stabili sprovvisti di autoclave.