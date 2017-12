Avvicinato da un gruppo di persone nei pressi della sua abitazione, e picchiato selvaggiamente. Vittima della brutale aggressione, avvenuta la notte di Natale al quartiere Libertà, un cittadino nigeriano di 27 anni.

La notizia è riportata oggi dal sito di Repubblica Bari. L'aggressione, ricostruisce il giornale, è avvenuta in via Nicolai, angolo via Manzoni, nei pressi della casa dove il giovane vive con moglie e figlio. A picchiarlo, in quella che appare essere una vera e propria spedizione punitiva, un gruppo composto da una trentina di persone, pare italiane.

Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti, e trasportato in codice rosso al Policlinico con traumi alla testa e al torace: è in prognosi riservata. Sull'episodio indaga la polizia.