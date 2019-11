Cronaca Stanic / Viale Europa

Problemi alla rete idrica su viale Europa, rubinetti chiusi in alcune zone. Aqp ai residenti: non bevete acqua dai serbatoi

A comunicarlo è Aqp, che in una nota ha già comunicato di aver inviato un'autobotte per la fornitura integrativa d'acqua, raccomandando agli abitanti delle zone interessate "dotati di riserva idrica di non utilizzare acqua per usi potabili"