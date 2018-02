Trullo abusivo scoperto nelle campagne di Noci: scattano sequestro e denuncia

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato, nelle campagne di Noci, un fabbricato a trullo con 5 coni di nuova costruzione, esteso per circa 86 mq e 390 metri cubi, compreso di tettoia, realizzato con elementi strutturali portanti metallici, ancorati a un basamento in calcestruzzo, costruito in "assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, in particolare del permesso di costruire e della preventiva comunicazione al Genio Civile". Denunciato un imprenditore nocese per violazione di norme concernenti la materia urbanistico-edilizia.