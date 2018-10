L'autunno di Noci senza 'Bacco nelle gnostre': salta l'edizione 2018

L'annuncio della decisione arriva con un post pubblicato sulla pagina Facebook della manifestazione: 'Bacco nelle Gnostre 2018' a Noci non si farà. Di certo una grande delusione per i tanti estimatori della manifestazione eno-gastronomica che caratterizzava ormai da quasi vent'anni l'autunno nocese. Per il 2018 però l'associazione Acuto, organizzatrice dell'evento, ha deciso di fermarsi.

Gli organizzatori: "Ricerchiamo nuovi format"

"Ragioni squisitamente tecniche e la volontà di ricercare nuovi format sono alla base della decisione presa dall’Associazione Acuto di non effettuare l’edizione 2018 di “ Bacco nelle Gnostre”", spiegano gli organizzatori nel comunicato pubblicato sui social. "Infatti - proseguono - un evento distintosi negli anni per aver voluto privilegiare le novità formali ed i contenuti strettamente connessi alla tradizione ed alle vocazioni territoriali ha bisogno continuamente di rinnovarsi. Intorno alle legittime aspirazioni di presentare novità stilistiche e originali contributi volti alla scoperta della identità dei luoghi di produzione del tipico e dell’autentico si è generato annualmente l’entusiasmo degli organizzatori e dei numerosi collaboratori. Occorre pertanto guardare oltre. È questo un anno di tregua e di ricerca. Nel frattempo sono state aperte le collaborazioni con l'Università ed altri enti per addivenire a nuove soluzioni che suggeriscano il rinnovo di questo evento culturale che ha guadagnato nel tempo il titolo di eccellenza nella Murgia dei Trulli". Ma nella comunicazione dell'associazione c'è la diffida ad utilizzare la denominazione dell'evento, in previsione - forse - del tentativo di organizzare una manifestazione 'in sostituzione' di 'Bacco nelle gnostre': "Infine - conclude il comunicato - onde salvaguardare il grande patrimonio di conoscenza, di competenze e di valorizzazione maturato dall’esperienza di “Bacco nelle Gnostre - vino novello e caldarroste in sagra” in venti anni di progettazione a favore del territorio, l’associazione Acuto - Parco letterario Tommaso Fiore Formìche di Puglia invita e diffida a non utilizzare la denominazione e il marchio così come sopra declinati (nemmeno con riferimenti parziali e indiretti) per conservare integra la reputazione di uno degli eventi riconosciuti come tra i più rappresentativi della Puglia".

Il Comune di Noci: "Impegno dell'amministrazione per il rilancio"

Il Comune di Noci, a sua volta, dà conto della notizia diffusa dall'associazione Acuto con un altro comunicato sulla propria Facebook, ricostruendo gli incontri che hanno preceduto l'annuncio. "La comunicazione in questione, che giunge al termine di due incontri ufficiali, svoltisi l’8 e il 12 ottobre scorsi presso la sede comunale tra il Sindaco Domenico Nisi, l’Assessore alle Attività produttive Natale Conforti e il rag. Gianni Schiavone, in rappresentanza dell’Ass. Acuto, riassume le argomentazioni che sono alla base della decisione assunta e che erano state già preannunciate dall’organizzazione all’Amministrazione comunale". "L’Amministrazione comunale condivide la necessità di ripensare la manifestazione “Bacco nelle Gnostre” sotto un profilo dell’offerta nonché di strutturare giuridicamente l’organizzazione – dichiara nella nota il sindaco, Domenico Nisi. – Sin dal primo incontro abbiamo richiesto agli organizzatori di impegnarsi affinché l’edizione 2018 si svolgesse ugualmente, assicurando anche l’impegno economico del Comune in tal senso. E ciò soprattutto in considerazione della sua rilevanza strategica dal punto di vista della promozione del nostro territorio e delle nostre tipicità enogastronomiche e dell’indotto economico importante per le tante attività commerciali e che operano nel settore dell’accoglienza. Ad oggi però – continua il Sindaco, - non possiamo che prendere atto della decisione assunta. Nel ringraziare l’Associazione Acuto per il lavoro svolto in questi anni, ribadisco l’impegno dell’Amministrazione per il rilancio della manifestazione, a partire dall’edizione 2019. Rilevate le numerose prenotazioni che le nostre strutture ricettive e le richieste che giungono dal tessuto produttivo della città, stiamo valutando altre progettualità e proposte pervenute all’Amministrazione".