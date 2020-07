Giovane sfruttato in campagna e costretto a turni massacranti con paga misera: arrestato imprenditore agricolo

I Carabinieri hanno arrestato un 47enne titolare di un'impresa agricola di Noci, accusato di aver sfruttato il lavoro di un cittadino straniero, all’interno della propria azienda. I militari, ormai da qualche tempo, stavano tenendo d’occhio una fattoria, all’interno della quale avevano notato la presenza di un giovane straniero che, ogni giorno, si occupava del pascolo e della mungitura di decine di capi di bestiame, senza alcuna pausa o giorno di riposo, dalla mattina al primo pomeriggio.

I Carabinieri hanno scoperto un cittadino indiano di 22 anni, senza permesso di soggiorno: il giovane sarebbe stato impiegato anche per 7 ore al giorno con una paga giornaliera di 23 euro, mentre il contratto collettivo nazionale, per le stesse mansioni, ne prevede almeno 70 lorde; il 22enne era costretto ad accettare queste condizioni per il timore di perdere la retribuzione che, seppur misera, gli permetteva di sostenere la famiglia rimasta nel proprio Paese d’origine.

I Carabinieri, quindi, hanno arrestato il titolare dell’azienda, con l’accusa di sfruttamento del lavoro e, inoltre, hanno contestato altre violazioni riscontrate tra cui l’impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno, l’omessa formazione dei dipendenti sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, la mancata sottoposizione a visita medica preventiva e periodica, l’impiego di lavoratori subordinati “in nero”, nonché il divieto di retribuzione mediante pagamenti non tracciabili. L'imprenditore, inoltre, ha subito sanzioni e ammende per circa 78mila euro ed è stato accertato anche un danno erariale di circa 10mila euro per i mancati versamenti contributivi. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Bari che ha disposto la scarcerazione dell’imprenditore in attesa del processo.