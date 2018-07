Rinvenuto cadavere in un pozzo nelle campagne di Noci: è di un 28enne

Il corpo senza vita di un 28enne di Noci è stato rinvenuto, questo pomeriggio in un pozzo nelle campagne alla periferia della cittadina barese. Le ricerche erano scattate da ieri sera quando lìuomo non si era presentato per il turno di notte al lavoro, in un caseificio. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i Carabinieri e pattuglie dei vigili del fuoco.