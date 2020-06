Tragedia nel Barese, ragazzino di 12 anni muore soffocato da una mozzarella

Tragedia nella giornata di lunedì a Noci dove un ragazzino di 12 anni è morto soffocato da una mozzarella. La notizia è riportata dall'edizione odierna della Gazzetta del Mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino, a pranzo con la famiglia, avrebbe ingerito un bocconcino di mozzarella intero, che gli avrebbe ostruito le vie respiratorie. Inutili i primi tentativi da parte dei familiari di fargli espellere il cibo. All'arrivo dei soccorritori per il ragazzino non c'era nulla da fare. I carabinieri hanno avviato un'indagine conoscitiva per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

(foto di repertorio)