Armati di kalashnikov, fanno irruzione in casa e sequestrano giovane: cinque arresti

L'episodio a Noci: a far scattare l'azione dei malviventi, poi inviduati dai carabinieri, il presunto recupero di un credito dovuto dalle vittime per una partita di droga. Dopo aver rapinato la famiglia, si erano allontanati portando via il ragazzo