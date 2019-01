Estorsione ai danni di un imprenditore: i nomi degli arrestati

Sono quattro gli arresti effettuati in mattinata dalla Polizia di Stato per estorsione aggravata, che hanno permesso di fermare diversi presunti componenti del clan Strisciuglio, accusati di aver 'taglieggiato' un imprenditore. In manette sono così finiti:

Francesco Mastrogiamoco, 29enne detto “u grec”,

Francesco Gismondo, 22enne,

Tommaso Giuseppe Petrone, 29 anni

Saverio De Santis, 31enne, detto "Gigione".