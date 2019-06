Tentata estorsione in un'impresa agroalimentare: i nomi degli arrestati

Sono tre gli arrestati nell'operazione di polizia seguita ai vari tentativi di estorsione ai danni di un'impresa agroalimentare di Santeramo in Colle. In manette sono finiti

PIETRO CARDINALE (30 ANNI)

ILARIONE LOSITO (43 ANNI)

MARCELLO PASSARELLI (34 ANNI)

Per gli altri due destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare - incensurati di 28 e 54 anni di cui non è stata rivelata l'identità - il gipha previsto l'obbligo di dimora a Santeramo in Colle e il divieto di avvicinamento alla vittima per non meno di 300 metri.