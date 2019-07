VIDEO | La Norman Atlantic lascia il porto: via il relitto dopo quattro anni

Era nel porto di Bari dal 14 febbraio 2015, dove era stata ormeggiata, sotto sequestro, dopo l'incendio a bordo e il naufragio avvenuto nella notte tra il 27 e 28 dicembre 2014, in cui morirono 31 persone. Nel pomeriggio, il relitto della Norman Atlantic ha finalmente lasciato la banchina 30 (dove era stato spostato nel maggio 2018) per raggiungere, con navigazione a rimorchio, il porto turco di Aliaga, destinata alla demolizione in un cantiere del posto.

L’autorizzazione al viaggio di trasferimento è stata rilasciata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, a conclusione di una complessa attività amministrativa ed operativa, che ha visto l’applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di riciclaggio delle navi per demolizione volontaria. Le verifiche sulla stabilità e l’idoneità alla navigazione della nave, da cui sono stati rimossi i liquidi inquinanti, ha consentito di garantire che ci fossero le condizioni per intraprendere un viaggio in massima sicurezza della durata di circa 6 giorni.

Si chiude così una vicenda che, in attesa dell’esito del procedimento penale, "ha visto- ricorda la Capitaneria di Porto - la presenza di una nave che, per la sua prolungata inamovibilità dovuta al sequestro, ha inevitabilmente condizionato l’operatività del porto di Bari".

(Video Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale)