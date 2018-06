La Norman Atlantic lascia il terminal crociere: il relitto spostato al molo 30

Si sono svolte questa mattina nel porto di Bari le operazioni di spostamento del relitto della Norman Atlantic. Dopo tre anni e mezzi il traghetto è stato trasferito dal terminal crociere al molo 30. Le operazioni sono state coordinate e dirette dalla Capitaneria di Porto di Bari con il supporto operativo e logistico dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale ed effettuate dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto (le operazioni sono a carico dell'armatore). Nel processo per il naufragio ci sono 32 indagati con le accuse di cooperazione colposa in naufragio, omicidio colposo, lesioni colpose plurime e numerose violazioni al codice della navigazione.

La nave naufragò la notte del 28 dicembre 2014 per un incendio a bordo al largo delle coste albanesi mentre percorreva la rotta Igoumenista-Ancona. Dodici persone persero la vita e 64 rimasero ferite, mentre 19 passeggeri sono ancora oggi dispersi.

Soddisfazione per lo spostamento del relitto è stata espressa dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi. Nei mesi scorsi, era stata anche lanciata una petizione per chiedere la rimozione dell'imbarcazione, la cui presenza al terminal crociere rappresentava un "danno di immagine" per il porto e per la città.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati