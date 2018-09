Bomba d'acqua si abbatte su Bari: pioggia e vento sferzano la città, da Japigia a Poggiofranco

Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio sulla città di Bari, poco dopo le 16. Il forte vento, accompagnato da abbondante pioggia e attività elettrica ha sferzato numerosi quartieri del capoluogo, da Japigia a Poggiofranco, passando per Carrassi, San Pasquale e le zone del centro, con strade allagate in pochi minuti e problemi alla circolazione. Forti rallentamenti registrati in Tangenziale, con visibilità completamente sparita nel giro di qualche attimo, durante la tempesta.

Diverse le telefonate alla sala operativa della Polizia Locale e ai Vigili del fuoco per segnalazioni di allagamenti e alberi caduti in diverse zone del capoluogo, dal Lungomare alle aree più interne. Nelle vicinanze del giardino di piazza Gramsci strada allagata per la fuoriuscita delle acque da alcuni tombini fognari.