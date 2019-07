Nubifragio nella notte in città, tromba d'aria a Torre a Mare: danni alle barche e ai locali della piazzetta

Una tromba d'aria ha colpito la notte scorsa Torre a Mare. Pioggia e vento hanno sferzato il borgo marinaro nella zona sud di Bari, lasciando il segno, come documentato dal comitato di residenti attraverso un post su Facebook. La furia del maltempo ha rovesciato diverse barche che erano a ridosso del tratto di costa davanti alla piazzetta. Danneggiati anche i dehors di alcuni bar e ristoranti nella piazzetta del porto. Ribaltati anche numerosi cassonetti nella zona di Torre a Mare e sulla strada litoranea per San Giorgio.

Disagi anche in altri quartieri, da Carbonara a San Girolamo

Il temporale della notte scorsa ha provocato anche numerosi problemi in altre zone del capoluogo pugliese, in particolare a San Girolamo e Carbonara. Nel quartiere non lontano dalla Fiera del Levante si segnalano strade allagate e anche rami caduti nella pineta di San Francesco. Nell'ex frazione di Bari, invece, il centro storico ha subito i consueti allagamenti dovuti all'afflusso copioso di acqua, con particolari problemi per i bassi e le case al piano terra (come visibile nel video). Segnalazioni di allagamenti anche nelle strade di Santa Caterina e della zona industriale, in diversi casi impraticabili e allagate

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery