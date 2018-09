Una nuova area relax nel centro commerciale Mongolfiera di Andria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Rendere il centro commerciale sempre più confortevole e piacevole da vivere. È l’obiettivo dei nuovi servizi inaugurati nel centro commerciale Mongolfiera di Andria. Tra le novità presentate nel corso della conferenza inaugurale l’area relax realizzata dedicata a chi sente il bisogno di riposarsi un attimo, o godersi una buona lettura, in un ambiente tranquillo e confortevole. L’area relax, è dotata di poltrone, una zona dove poter ricaricare i telefoni cellulari, cavalletto da pittore, e del servizio “Seminar Libri”, il progetto promosso da Coop Alleanza 3.0 che dà la possibilità proprio a tutti di usufruire e condividere cultura. Sarà, infatti possibile senza alcuna registrazione, in un’apposita isola-biblioteca, consultare e scegliere un libro da prendere in prestito, leggere e restituire o, viceversa di donare e mettere in circolo libri già letti ed amati, con lo scopo di allungarne la loro vita e trovare nuovi lettori. E ancora il “Libro parlato” il progetto di audio lettura dedicato agli ospiti ipo e non vedenti, con una postazione dedicata agli utenti ipovedenti e non vedenti che offrirà la possibilità di ascoltare saggi, romanzi e racconti, letti da voci narranti professioniste. Un software con guida vocale, consentirà all’utente mediante schermo touch del dispositivo, di selezionare i testi da ascoltare attraverso una voce guida da ascoltare in cuffia. L’utente dovrà semplicemente ascoltare, selezionare il testo preferito e…godersi l’ascolto. La nuova Area relax, con tutti i suoi servizi ed uno spazio ampio e raffinato, consentirà anche a chi non possa permetterselo di fruire liberamente della cultura e di trascorrere piacevolmente il proprio tempo libero o prendersi una pausa dal solito tran tran. Un’area a disposizione gratuitamente, per tutto l’orario di apertura del centro commerciale. Il nuovo servizio è stato illustrato da Angelo Raffaele Rotunno, Presidente Consiglio di zona soci Coop Alleanza 3.0 Andria Barletta Trani, Felice Ragno, Direttore Centro Commerciale Mongolfiera Andria, Francesco Giangualano, Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Bat,