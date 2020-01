Una nuova palestra per la scuola 'Rita Levi Montalcini' di Torre a Mare: sarà aperta a tutto il quartiere

Non solo uno spazio per le attività sportive degli studenti, ma un luogo di aggregazione aperto a tutta la comunità. E' stata inaugurata oggi l'attesa palestra coperta realizzata al servizio della scuola media “Rita Levi Montalcini”, a Torre a Mare. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Antonio Decaro, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti e la dirigente scolastica Anna Maria Lagattolla.

Ospitata in un edificio autonomo rispetto a quello scolastico, la palestra è dotata di impianti di illuminazione e riscaldamento e di accesso esterno, in modo da consentire anche ai residenti di usufruirne in orari extrascolastici. La struttura dispone di un campo polivalente per la pallavolo e la pallacanestro con pavimentazione in gomma, di due ampie zone servizi divise per sessi, comprensive anche di spazi spogliatoio per insegnanti, e dei rispettivi servizi igienici, di uno spogliatoio per il personale e un bagno per persone con disabilità, oltre a locale predisposto per eventuali visite mediche e pronto soccorso. Il lungo corridoio luminoso di raccordo tra gli spogliatoi e la palestra potrà essere utilizzato anche per l’allestimento di attività espositive, contando sull’illuminazione garantita da un patio. Completa l’opera un piccolo spazio esterno recintato che consentirà l’accesso alla palestra in totale sicurezza. La nuova palestra coperta, i cui lavori di realizzazione ammontano complessivamente a 600.000 euro, è stata costruita a seguito della demolizione dell’immobile che ospitava le due sezioni della scuola materna “Ardito”. Sarà accessibile da via Bonghi e via Di Tullio.

“Questa è una scuola che non ha mai avuto una palestra né uno spazio idoneo all'attività sportiva dei ragazzi - ha dichiarato il sindaco Decaro -. Oggi quindi, attraverso la realizzazione di questa struttura, non abbiamo solo dato alla scuola un luogo dedicato allo sport ma uno spazio al servizio del quartiere dove stare insieme, incontrarsi, organizzare attività per adulti e bambini. Un’opera pubblica non è solo cemento e pilastri, l'opera pubblica è anche comunità. Opere pubbliche come questa rappresentano anche la nostra idea di politiche educative, perché qui i ragazzi impareranno a rispettare le regole attraverso lo sport, perché questo è un investimento sul benessere e su una migliore qualità della vita, perché qui durante le ore scolastiche o nel pomeriggio alunni e residenti, di ogni età, potranno fare attività fisica e movimento. Qui i ragazzi avranno un'alternativa alla strada d’estate o durante le ore pomeridiane, gli anziani potranno organizzare serate danzanti o tornei di burraco, fare attività motoria, qui la comunità potrà riunirsi quando ci saranno decisioni da prendere. Da oggi Torre a Mare ha un nuovo spazio pubblico ma anche un punto di riferimento, e tutti i bambini che affronteranno il loro percorso scolastico in questo quartiere non avranno mai a che fare con una scuola senza palestra, come purtroppo è successo a tanti di noi”.

“Questa è la prima delle palestre scolastiche che inauguriamo - ha sottolineato Paola Romano - a cui seguiranno quelle della scuola Massari Galilei e della Cirielli al San Paolo. Questi lavori sono stati seguiti direttamente dai ragazzi che hanno coprogettato con noi l’opera grazie al percorso di Save the Children, dandoci spunti molto interessanti. Le palestre rappresentano non solo un luogo dove fare educazione fisica ma dove poter stare insieme e giocare, e in questo caso non solo in favore degli studenti ma dell’intera comunità di Torre a Mare”.

“Finalmente anche l'istituto Rita Levi Montalcini del Municipio I ha la sua palestra scolastica - ha concluso Lorenzo Leonetti -. Uno spazio coperto e attrezzato per svolgere attività sportive non solo durante le ore scolastiche ma anche dopo, quando il suono della campanella sarà sostituto da quello del fischietto dell'allenatore durante una seduta di allenamento. Un impegno preso con la comunità del quartiere di Torre a Mare, che oggi finalmente possiamo onorare. Questa palestra diventerà, quindi, un valido contenitore sportivo al servizio della comunità torreamarese, sogno anche di molti ex alunni”.