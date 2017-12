A prova di 'portoghesi', ecco i nuovi bus Amtab: in circolazione già da gennaio

Sono stati i luogo della conferenza stampa di fine anno del sindaco Antonio Decaro. Tra qualche giorno entreranno in funzione i nuovi autobus dell'Amtab. Si tratta di 64 nuovi mezzi che sostituiranno più della metà del parco circolante a disposizione dell'azienda di trasporto pubblico. La principale novità è rappresentata dai tornelli all'ingresso, che si apriranno al momento di obliterare i biglietti. Una vera e propria rivoluzione per combattere il fenomeno dei 'portoghesi'. I mezzi, alimentati a metano, saranno anche dotati di un moderno sistema di videosorveglianza con 4 telecamere a colori e dispositivi di conteggio passeggeri. I primi quattro mezzi sono già giunti in città. Gli altri arriveranno gradualmente e li vedremo già in giro da gennaio.