Nuovi contagi accertati nella residenza per anziani Villa Giovanna, i casi sono 25: sette operatori e 18 ospiti positivi al Covid

Sono in tutto 25 i casi di positività al Coronavirus accertati all'interno della struttura per anziani 'Villa Giovanna', a San Girolamo: si tratta di 18 ospiti e sette operatori sanitari.

La Asl di Bari ha reso noto di aver assunto oggi il controllo dell'organizzazione igienico-sanitaria della struttura: "Da questo momento in poi il personale della Asl fornirà la propria assistenza alla direzione della Rssa per mettere in atto tutte le azioni necessarie per il contenimento e la prevenzione del contagio", spiegano all'azienda sanitaria.

I pazienti positivi - fa sapere la Asl - sono in isolamento e sorvegliati attivamente. Sono stati messi in sicurezza e isolati all'interno della struttura, con la sorveglianza epidemiologica del Dipartimento, mentre sono in corso ulteriori indagini sugli altri ospiti.

(foto di repertorio)