Nuovi cassonetti dell'indifferenziato: dopo il Libertà, tocca al Murattiano

Dopo il quartiere Libertà, arrivano i nuovi cassonetti dell'indifferenziato anche nel Murattiano. Prosegue infatti la sostituzione dei contenitori per i rifiuti da parte di Amiu, che toccherà tutte le zone non interessate a breve dall'avvio della raccolta porta a porta.

Gli interventi nel Murattiano prenderanno il via questa sera, secondo il seguente calendario: lunedì 11 marzo, via Calefati e via Putignani; martedì 12 via Principe Amedeo; mercoledì 13 via Dante e via Melo; giovedì 14 via Beatillo, via P. Petroni, piazza Umberto; venerdì 15 via Crisanzio e sabato 16 via Cairoli, via Marchese di Montrone e via De Rossi.