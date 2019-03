Cassonetti blu e celesti a Madonnella: arrivano i nuovi contenitori per l'indifferenziato

Arrivano i nuovi cassonetti per l'indifferenziato al quartiere Madonnella. Dopo il Murattiano e il Libertà, prosegue, da parte di Amiu, la sostituzione dei contenitori nei quartieri non interessati, a breve, dall'avvio della raccolta 'porta a porta'.

Gli interventi prenderanno il via questa sera, ma con una novità: cassonetti che saranno sistemati stavolta sono bianchi con il coperchio celeste; cambia anche il colore dell'adesivo con tutte le informazioni utili per un corretto conferimento: è rosso e non più bianco.

Ecco il calendario dettagliato, con le strade interessate:

questa sera sostituzioni in via Fiorese, via De Nicolò, largo Adua, largo Giordano, piazza Castello; domani in via Bozzi, via Celentano, via S. Abbrescia, piazza Diaz, via Cardassi; mercoledì 20 in via Dalmazia; giovedì 21 in corso Sonnino; venerdì 22 in piazza Sant'Antonio, piazza Balenzano, via Tanzi, via E. Mola, via Petroni; sabato 23 in via Vaccaro, via Matteotti, piazza Gramsci; lunedì 25 sul lungomare, tra l'Istituto d'arte e piazza Federico di Svevia; martedì 26, ancora sul lungomare ma da piazza Federico di Svevia al teatro Margherita.