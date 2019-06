Sette cinghiali catturati negli ultimi giorni al San Paolo, Decaro: "Evitare di lasciare rifiuti fuori dai cassonetti"

Altri sette cinghiali sono stati catturati nelle campagne del quartiere San Paolo di Bari nel corso delle attività di pattugliamento compiute in questi giorni. Cinque dei sette esemplari individuati sono stati prelevati la notte scorsa. Il totale dei cinghiali catturati sale così a 89, grazie al lavoro svolto dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari attraverso i piani elaborati e approvati dall’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Bari. I residenti, in ogni caso, restano preoccupati per una situazione che resta non semplice, tra cassonetti rovesciati e rischio di 'incontri' serali con gli esemplari.

Il sindaco Antonio Decaro ha così commentato le ultime catture, attraverso un post su Facebook: " Come abbiamo ripetutamente detto, la presenza dei cinghiali è un fenomeno molto difficile da debellare, ma siamo al lavoro sin dal primo giorno per mitigarlo il più possibile. Ricordiamo però che serve la collaborazione di tutti, evitando nel modo più assoluto di abbandonare resti di cibo fuori dai cassonetti. Questi rifiuti, lasciati in strada, attraggono i cinghiali anche a chilometri di distanza e rischiano di rendere vani tutti gli sforzi che il team dell'università sta mettendo in campo. Ricordiamo anche che non sono animali aggressivi e non attaccano l'uomo, ma se qualcuno li infastidisce, avvicinandosi troppo, si possono spaventare, come tutti gli animali, e la loro reazione può essere molto pericolosa" conclude Decaro.