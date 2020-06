Due nuovi positivi al Covid ricoverati al Policlinico, Emiliano: "Arrivati con traghetto e macchina dall'Estero"

Due nuovi positivi al Covid sono attualmente ricoverati al Policlinico di Bari. A dare la notizia è stato il governatore Michele Emiliano, durante la visita nel nuovo padiglione 'Asclepios 3' attualmente in realizzazione all'interno del nosocomio del capoluogo. Si tratta di una persona di nazionalità bulgara, "arrivata ieri notte in macchina", spiega il presidente della Regione Puglia, e di un secondo contagiato che invece ha raggiunto Bari dall'Albania con il traghetto. "Ci toccherà quindi mettere sotto controllo tutti i passeggeri che viaggiavano su quell'imbarcazione" aggiunge Emiliano, ricordando che il sistema pugliese è pronto a fronteggiare una nuova ondata di contagi, perché "non possiamo permetterci un nuovo lockdown".