Caos Palagiustizia, in arrivo rinforzi per le cancellerie: "Decine di migliaia di processi da notificare"

Rinforzi in arrivo per gli uffici di cancelleria del Tribunale penale di Bari. Mentre è ancora in corso il trasloco nella nuova sede preposta - gli uffici dell'Ex Telecom - dopo la dichiarata inagibilità della vecchio edificio in via Nazariantz , dalla riunione odierna con i vertici degli uffici giudiziari baresi al Ministero della Giustizia a Roma, arriva la buona notizia: 20 nuovi cancellieri andranno a supportare le attività di notifica delle decine di migliaia di processi ancora in sospeso.

A comunicarlo è il presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, presente oggi all'incontro: "Le unità straordinarie arriveranno a breve - spiega - e rinforzeranno per un anno l’organico di cancelleria del Tribunale". Intanto il cronoprogramma del trasferimento sembra essere definito, con il termine definito di fine ottobre per il primo spostamento degli uffici della Procura.

"Successivamente alla firma del contratto - spiega Stefanì - presumibilmente a metà novembre, inizieranno i lavori di adeguamento degli spazi e potranno essere programmati i successivi trasferimenti degli altri uffici. Infine, abbiamo avuto convincenti rassicurazioni sull’attenzione che il Ministero continuerà a dare alla città di Bari per approdare in tempi ragionevoli alla soluzione definitiva del problema con la creazione del polo unico della giustizia barese".